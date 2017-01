Syrer soll in Berlin Anschlagsziele für IS ausgekundschaftet haben

Vor dem Kammergericht Berlin hat am Mittwochmorgen ein Prozess gegen ein mutmaßliches IS-Mitglied aus Syrien begonnen. Der 19-jährige Shaas Al M. soll sich in Syrien an Kampfhandlungen der Extremistenmiliz Islamischer Staat beteiligt haben. Später, in Deutschland, soll er nach potenziellen Anschlagszielen für den IS gesucht haben, sagt die Sprecherin der Berliner Strafgerichte, Lisa Jani. "Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er sei im August 2015 als Flüchtling hier nach Deutschland gekommen, habe weiterhin Kontakt zum IS gehalten und dann Anschlagsziele rund um das Brandenburger Tor, den Alexanderplatz und den Reichstag ausgekundschaftet und die gewonnenen Informationen an seine Kontaktmänner des IS in Syrien weitergegeben." Der Syrer war im März 2016 in Berlin festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Angeklagte soll bei der Begehung der Taten nicht volljährig gewesen sein. Bei einer Verurteilung käme daher das Jugendstrafrecht zur Anwendung.