Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten für sich reklamiert. Der Täter sei "ein Soldat des Islamischen Staates" gewesen, meldete die IS-Propagandaagentur Amak, am Dienstagabend. Die Echtheit der Botschaft konnte jedoch zunächst nicht bestätigt werden. Der IS hat jedoch schon einige Mal Anschläge über Amak für sich in Anspruch genommen. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hatte zuvor erklärt, vieles spreche für ein islamistisches Motiv. Der Minister sagte außerdem, niemand werde ruhen, bis nicht der oder die Täter gefasst seien. Ein kurz nach der Tat als Verdächtiger festgenommener 23-jähriger Flüchtling aus Pakistan kam am Dienstagabend wieder auf freien Fuß. Gegen ihn bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, so die Bundesanwaltschaft. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel mitteilen ließ haben auch Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien, Schweden und die Türkei Hilfe bei der Aufklärung zugesichert.