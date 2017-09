Mann tötet Studentin und versteckt Leiche auf Anwesen seiner Oma

Die 22-jährige Studentin Jenna B. hatte sich gerade erst an der Temple University im US-Bundesstaat Pennsylvania eingeschrieben. Sie wollte dort ihr Film- und Medienstudium fortführen. Es war ihre erste Vorlesungswoche - und es sollte auch ihre letzte werden.



Die junge Frau verschwand in der Nacht zum vergangenen Donnerstag spurlos, wie zahlreiche US-Medien berichten. Ihr letztes Lebenszeichen ist ein Überwachungsvideo aus einer Bar in Campus-Nähe. Darauf verlässt die junge Frau in Begleitung eines Mannes den Laden. Joshua H., ein 29-jähriger Ex-Student derselben Uni wie B., wurde am Wochenende verhaftet und des Mordes angeklagt, wie die "Washington Post" berichtet.

Täter transportierte Leiche mit Lyft 200 Kilometer weit

Den Medienberichten zufolge stellt sich der Fall so dar: B. und ihr mutmaßlicher Mörder verließen Donnerstagabend gemeinsam die Bar und gingen zu dessen nahegelegener Wohnung. Dort soll der Ex-Student der Polizei zufolge die junge Frau getötet haben. Sie starb laut Obduktionsbericht an stumpfer Gewalteinwirkung und Strangulation. Ein Nachbar soll Medien zufolge in der Nacht Schreie aus dem Appartement des Verdächtigen gehört haben. Die Polizei wurde aber erst am nächsten Tag durch eine Vermisstenmeldung auf den Fall aufmerksam. Als sie die Wohnung von H. durchsuchten, fanden sie dort keine Leiche.



Nach dem Mord brachte H. ersten Ermittlungen zufolge die Leiche nämlich zum Haus seiner Eltern, die rund 15 Kilometer entfernt leben. Von dort transportierte er die sterblichen Überreste in einer Kiste zum rund 200 Kilometer entfernten Anwesen seiner Oma. Die Strecke legte er mit einem Lyft-Fahrer zurück, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lyft ist ein appbasiertes Fahrdienst-Netzwerk ähnlich Uber. Ob der Fahrer von der Fracht wusste, sei noch unklar.

Am Freitagabend wurde H. verhaftet, nachdem die Polizei zuvor in seiner Wohnung größere Summen Bargeld und Marihuana gefunden hatte. Daraufhin wurde zunächst auch das Haus seiner Eltern durchsucht. Die Leiche fanden die Ermittler dann am Samstag auf dem Anwesen seiner Großmutter. Der 29-jährige wurde unter anderem wegen Mordes, Leichenschändung und Drogendelikten angeklagt. Laut Polizei hat er "Teile des Verbrechens" eingestanden.