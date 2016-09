Kirchroth, 15.09.16: Bei einem Angriff auf eine schwangere Frau in Niederbayern sind die werdende Mutter und auch das Ungeborene getötet worden. Ein Unbekannter hatte die Frau in deren Wohnhaus mit einem gefährlichen Gegenstand angegriffen. O-Ton Christian Biedermann, Polizeipräsidium Niederbayern «Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr hat der Ehemann seine Ehefrau im Haus aufgefunden, blutüberströmt aufgefunden.» Die 45-Jährige erlag am späten Mittwochabend ihren schweren Verletzungen, der Fötus war bereits unmittelbar nach der Attacke am Nachmittag in Kirchroth gestorben. O-Ton Christian Biedermann, Polizeipräsidium Niederbayern «Weitere Angaben zum Tathergang kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Hier müssen wir abwarten, was die weiteren Ermittlungen ergeben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Straubung ermitteln mit Hochdruck, haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet um hier den Tathergang aufzuklären.» Die Leiche der Frau soll noch am Donnerstag obduziert werden. Von der Untersuchung der Rechtsmediziner erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Todesursache.