Deutsche Touristin in New York vergewaltigt - Polizei jagt Täter

Es sind brutale Bilder, die die Überwachungskamera an einer Straße in New York aufgezeichnet hat: Ein Mann spricht eine Frau an, nimmt ihre Tasche. Als sie versucht, sie ihm wieder abzunehmen, schlägt er sie nieder. Die Videoaufnahmen zeigen ihn, wie er danach mehrmals mit voller Kraft auf sein am Boden liegendes Opfer einschlägt. Dann - diesen Teil des Videos hat die New Yorker Polizei nicht veröffentlicht - missbraucht er die Frau.

Bei dem Opfer handelt es sich um eine deutsche Touristin. Die 31-Jährige war in den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags im New Yorker Stadtteil Harlem auf dem Weg von der U-Bahn in ihre AirBNB-Unterkunft, als sie überfallen wurde. Seither sucht die New Yorker Polizei den Täter. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen einen untersetzten Mann in einem Kapuzenpulli. Der Mann habe seinem Opfer damit gedroht, dass er eine Pistole bei sich habe, sagte Ermittler Robert Boyce nach Angaben der Zeitung "New York Daily News". Danach schlug er so brutal auf das Gesicht der Frau ein, dass sie mehrere Zähne verlor.





Zeuge identifiziert den Mann

Nun glaubt die Polizei, den Verdächtigen identifiziert zu haben. Es soll sich um einen 28 Jahre alten Mann namens Keon Robinson handeln, der bereits sieben Jahre wegen eines ähnlichen Vergehens im Gefängnis saß. Im Jahr 2006 soll er in Brooklyn eine Frau überfallen, sie mit einer Waffe bedroht und vergewaltigt haben. 2014 kam er wieder frei. Laut New Yorker Medien will ein Zeuge ihn nun erkannt haben.

Die Polizei hält Robinson für gefährlich und für einen wahrscheinlichen Wiederholungstäter. Zwei weitere Überfälle in jüngerer Zeit sollen ebenfalls auf sein Konto gehen. Die deutsche Urlauberin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand wurde als stabil beschrieben. Dazu, woher genau die Frau aus Deutschland kommt, gibt es bisher keine Angaben.