Berliner Polizei sucht nach U-Bahn-Schläger

Die Berliner Polizei fahndet nach diesem Mann, er soll einen anderen in einem U-Bahnhof geschlagen haben, diese Überwachungsbilder gab die Polizei am Dienstag heraus. Sprecherin Konstanze Dassler: "Unsere Ermittler suchen nach einem Unbekannten. Dieser soll am 11. Juni gegen 1:45 Uhr auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz einem 38-Jährigen einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben. Durch die Wucht dieses Schlages ist der Mann dann anschließend die Treppe dieses U-Bahnhofes heruntergestürzt. Er hat sich mehrfach den Kopf am Eisengeländer gestoßen. Er musste danach mit diversen Prellungen am ganzen Körper und mit einer schweren Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden." Dem Opfer gehe es den Umständen entsprechend gut. Er habe mittlerweile auf dem Kommissariat befragt werden können. Der Fahndungsaufruf habe bereits Bewegung in den Fall gebracht, so Konstanze Dassler. "Seitdem wir heute morgen diese Öffentlichkeitsfahndung und die Bilder veröffentlicht haben, sind bereits zehn Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Es sind zwei bis drei Hinweise dabei, von denen sich unsere Kollegen sehr viel versprechen." Im Oktober 2016 hatte der Fall eines U-Bahn-Treters für Entsetzen gesorgt. Ein junger Mann hatte eine Frau ebenfalls in einer Berliner U-Bahnstation in den Rücken getreten. Der 28-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und elf Monaten verurteilt, bei verminderter Schuldfähigkeit.