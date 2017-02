Die ungewöhnliche Flucht ereignet sich in Tallahassee, Florida. Die aus den USA bekannten Bilder von Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden werden für gewöhnlich aus Polizeihubschraubern gefilmt – in diesem Fall genügte offensichtlich ein Smartphone. Als weitere Polizeifahrzeuge eintreffen, entschließt sich der Fahrer letztlich doch dazu, mit höherer Geschwindigkeit zu fliehen. Trotzdem endet seine Fahrt nach 19 Kilometern in einer Leitplanke. Die Polizei verhaftet den Flüchtigen. Niemand wird verletzt.





