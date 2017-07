Leben unter der Last einer Matratze

Eine gemeinsame Nacht im August vor fünf Jahren macht Emma und Paul weltberühmt. In dieser Nacht treffen sich Emma und Paul auf einer Party, beide studieren an der Columbia-Universität in New York, beide lieben Kunst, sie kennen sich. Der Zufall habe sie an diesem Abend zusammengeführt, erst hätten sie sich umarmt, dann geküsst. Zwei Mal hätten er und Emma damals schon miteinander geschlafen, erzählt Paul Jahre später in einem "Focus"-Interview, an diesem Abend tun sie es wieder. Sie tun es im Wohnheim ihrer Studentenverbindung, in Emmas Zimmer, auf Emmas Matratze.



Drei Jahre später schleppt Emma die blaue Matratze über den Uni-Campus. Sie sagt, sie sei auf dieser Matratze vergewaltigt worden. Und sie werde das fast 23 Kilogramm schwere Ding so lange tragen, bis ihr Vergewaltiger von der Universität verwiesen werde. Ihr Vergewaltiger, das sei Paul, sagt Emma. In der Nacht im August 2012 habe der Deutsche sie gewürgt und geschlagen, er habe sie vergewaltigt, obwohl sie vor Schmerzen geschrien habe, schreibt das Wochenmagazin "Die Zeit". Emma nennt die Matratzen-Performance "Carry that Weight" und sagt, das sei Kunst. Paul sagt, Emmas Aktion sei nicht Kunst, sondern Mobbing. 2015 betont er im "Focus": "Ich habe Emma Sulkowicz nicht vergewaltigt." "Alles, was wir gemacht haben, war einvernehmlich." "Emmas Darstellung ist falsch." "Ich weiß auch nicht, warum sie sich ausgerechnet mich ausgesucht hat."

Uni befindet Paul der Vergewaltigung für "nicht schuldig"

Mit den Vorwürfen, die der Nacht im August 2012 folgen, werden Emma und Paul weltbekannt. Die Presse berichtet, der Campus redet, jahrelang. Über Emma, das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer, die Künstlerin, die Kämpferin. Emma, die "Carry that Weight" zu ihrer Abschlussarbeit macht, Emma, die dafür ausgezeichnet wird, Emma, die auf das Cover des "New York Magazine" gehoben wird - samt Matratze. Und über Paul, dem mutmaßlichen Vergewaltiger. Paul, der schon 2013 als "nicht verantwortlich" für die mutmaßliche Vergewaltigung erklärt wird, Paul, dessen Name dennoch an Toilettenwände geschmiert wird, "Serienvergewaltiger" soll daneben gestanden haben. Über Paul, der sich verleumdet und von der Uni allein gelassen fühlt. Paul, der 2015 von sich sagt, er fürchte, er werde in den USA erst mal keine Zukunft haben.



Vor wenigen Tagen verfasst die Columbia University ein Statement, das sich schnell in amerikanischen und deutschen Medien wiederfindet. "Als Paul Nungeßer Student an der Columbia war, wurde er eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Nach einer genauen Untersuchung wurde er für nicht schuldig befunden", zitiert unter anderem "Die Zeit" aus der Mitteilung. "Die Columbia erkennt an, dass nach dem Abschluss der Ermittlungen, Pauls verbleibende Zeit an der Columbia sehr schwierig für ihn wurde. Das sollte unseren Studenten nicht widerfahren." Wie die "New York Times" berichtet, habe Paul seine ehemalige Uni kurz vor seinem Abschluss 2015 wegen Schikane und Rufmord verklagt. Jetzt steht der Vergleich. Wie der aussieht, ist nicht bekannt, nur, dass es ihn gibt. Es ist der Versuch eines Schlusspunktes für eine Geschichte, die vor fünf Jahren mit Sex in einem Studentenzimmer begann und bald die Welt interessieren sollte.



2011: Paul aus Berlin trifft auf Emma aus New York



Die Geschichte von Paul und Emma begann vor sechs Jahren. Sie hätten damals gleichzeitig ihre Studien in New York begonnen, sagt Paul 2015 dem "Focus". Paul, er heißt mit vollem Namen Paul Nungeßer, stammt aus Berlin. Er sei Sohn eines Lehrers und einer Journalistin, berichtet das Magazin "Die Zeit" vor zwei Jahren, ein junger Mann, der sein Abi an der Internationalen Schule in Swasiland gemacht habe, ein Rennradfahrer, ein Überflieger. Mit einem großzügigen Stipendium sei Paul an die Columbia gekommen, habe dort Liberal Arts studiert. An der Uni traf Paul Emma. Sie sei eine Freundin von Freunden gewesen, sagt Paul. Dass sie von der Upper East Side Manhattans stamme, beide Eltern Psychoanalytiker seien, sie zuvor eine Eliteschule besucht habe und an der Columbia Kunst studiere, weiß "Die Zeit" über Emma. "Im Frühjahr 2012 haben wir zwei Mal miteinander geschlafen", so Paul. "Danach kamen wir zum Schluss, dass uns unsere Freundschaft wichtiger ist."

Die Freundschaft hielt nicht. Nach der Nacht im August 2012 hätten sie sich noch mehrfach getroffen, sagt Paul, über Facebook geschrieben. "Ich möchte dich sooo gern sehen", habe Emma getextet, kurz nach dem angeblichen Übergriff. "Die Zeit" weiß von einer "Wir haben schon lange keine Paul-Emma-Chill-session gehabt."-Message, von einem "Paul, ich liebe dich. Wo bist du?!?!?!?", geschickt am 4. Oktober.



Sechs Monate später macht Emma den angeblichen Sex-Übergriff von August öffentlich. Im April 2013 wendet sich die Amerikanerin an die entsprechende Beschwerdestelle der Columbia, wenig später erhält Paul einen Brief: Verdacht auf nicht einvernehmlichen Beischlaf. Jeder Kontakt mit Emma wird untersagt. Er sei fassungslos gewesen, sagt Paul später. Mit Emmas Anzeige startet ein Univerfahren. Nur ein Univerfahren. Die Kriminalpolizei, die Justiz außerhalb der Mauern der Columbia erfährt nichts von dem Verbrechen, das Paul Emma angetan haben soll.



US-Uni: Das Ende der Unschuldsvermutung



"Anders als in Deutschland gleichen Hochschulen in den USA oft kleinen Stadtstaaten. […] Deswegen versuchen sie ihre Probleme selbst zu regeln; am liebsten so, dass niemand davon erfährt", schreibt Ende 2014 "Der Spiegel" online zum Fall von Emma und Paul. Das Ziel dieser Vorgehensweise: den guten Ruf der Uni wahren, Schaden abwenden. Das Ergebnis: eine seltsame Parallelwelt. "Auf dem Campus gilt ein anderes Strafmaß als außerhalb", berichtet "Der Spiegel". Wie eine Beraterin für Fälle sexueller Übergriffe an einer renommierten amerikanischen Uni der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 2015 sagt, seien die Standards der Beweisführung bei Uni-Verfahren viel niedriger als bei einer professionellen Strafverfolgung. Dafür seien auch die Konsequenzen geringer. "Im Fall von nicht einvernehmlichem Sex etwa drohen hier schriftliche Ermahnungen, Kontaktverbot zum Beschuldiger oder zeitweilige Suspension von der Hochschule."



Dazu müsse man wissen, ergänzt die "FAZ", dass die Obama-Regierung 2011 mit einem Schreiben alle Colleges ermahnt habe, schärfer gegen sexuelles Fehlverhalten vorzugehen. In dem Schreiben sei ausdrücklich um "Opferzentriertheit" gebeten worden. Emeritierte Juraprofessoren aus Harvard hätten die neue Vorgehensweise als grob unfair und voreingenommen gegen den Angeklagten kritisiert, heißt es in dem Bericht. Noch deutlicher wurde "Die Zeit": Die neue Methode komme "einer faktischen Abschaffung der Unschuldsvermutung" gleich.



Hintergrund für das Schreiben aus der Hauptstadt Washington war die These, an US-Unis herrsche eine Vergewaltigungskultur. Über die genauen Zahlen zum Phänomen wird bis heute gestritten. Trumps Bildungsministerin Betsy DeVos kündigte jetzt an, die Regierungsrichtlinie überdenken zu wollen. "Ein System ohne ordentliches Verfahren hilft am Ende niemanden", wird sie in der "New York Times" zitiert.



Paul wird freigesprochen, Emma greift zur Matratze



Im Falle der vermeintlichen Vergewaltigung von Emma durch Paul nahm die Columbia nach Emmas Anzeige im April 2013 Ermittlungen aufnahm. Sieben Monate sollten sie dauern. In diesen Monaten wurde Emma weder medizinisch auf Würgemale noch auf Verletzungen am Unterleib untersucht werde, berichtet "Die Zeit". 30 Mal wurde Paul laut eigenen Angaben vorgeladen, befragt von Menschen ohne juristische Kenntnisse, musste antworten ohne einen Anwalt an seiner Seite. Im Herbst 2013 erging sein Freispruch. "Not responsable", nicht verantwortlich.



Die Ermittlungen beschreibt Paul zwei Jahre danach als "sehr ausführlich", immerhin riskierten die Unis den Verlust an Bundesmitteln, wenn ihnen nachgewiesen werde, dass sie in solchen Verfahren nicht ausführlich ermittelten. Sein Freispruch sei also keinesfalls ein "Freispruch zweiter Klasse", sagt er. Emma aber sah das anders. Ein halbes Jahr danach zeigte sie Paul noch einmal an - dieses Mal bei der Polizei. Damit durfte sein voller Name öffentlich gemacht werden, was umgehend geschah. Kurz darauf zog Emma die Anzeige zurück, mit der Begründung, das Verfahren dauere ihr zu lange, so die "Zeit". Ein paar Tage später greift sich Emma dann ihre Matratze. Monatelang sollte sie mit ihr über den Campus ziehen. Solange, bis Paul, ihr angeblicher Vergewaltiger, von der Columbia verwiesen werde. An einem National Day of Action im Oktober 2014 marschieren Studenten über mehr als 100 Universitätsgelände in den ganzen USA. Sie tragen Matratzen oder Kissen. Solidarität zeigen, Betroffenheit ausdrücken, Schweigen brechen. Die Aktion sei künstlerischer Ausdruck des Traumas, das sie erlitten habe, schreibt Emma 2015 in einer Mail an CNN. Im selben Jahr schließt sie ihr Studium ab. Die Matratze nahm sie mit auf die Bühne.

Paul bricht sein Schweigen - und klagt

Es sind starke Bilder, die um die Welt gehen. Paul setzt ihnen lange nichts entgegen. Erst im Dezember 2014 beginnt er zu reden. Der "New York Times" sagt er erstmals: Er habe Emma nicht vergewaltigt. Das Matratzenprojekt sei eine sehr schmerzhafte Attacke, um ihn von der Universität zu vertreiben - und die Uni unterstütze Emma bei diesem Vorhaben. Die "New York Times" ist in dieser Zeit nicht Pauls einziger Ansprechpartner. Seine Familie bereitet eine Klage vor: Im Frühling 2015 geht Paul gerichtlich gegen die Columbia-Universität in New York vor, unmittelbar vor seinem Abschluss an der Elite-Uni. Diskriminierung, Rufmord, so seine Vorwürfe. Zwei Mal wird die Klage abgewiesen, Nungeßer geht in Berufung. Seit ein paar Tagen gebe es eine Einigung, berichten US-Medien. Paul sei nicht schuldig, steht im Statement der Columbia. Die Uni erkennt die "sehr schwierige Zeit", die Paul habe erleben müssen, an. Pauls Anwalt sagt zu CNN, für diese Zeilen habe die Familie drei Jahre lang gerungen. Emma Sulkowicz, Performance-Künstlerin in New York, war dem Bericht zufolge zu keinem Statement bereit. Paul Nungeßer studiert heute an einer Filmhochschule in Deutschland. Mit dieser Einigung, sagt sein Anwalt, habe er die Chance, mit seinem Leben weiterzumachen.