Vergewaltiger einer Camperin zu elfeinhalb Jahren verurteilt

Das Bonner Landgericht hat den Angeklagten im Prozess um die Vergewaltigung einer Camperin in den Bonner Siegauen wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 31-jährige Ghanaer ein junges Paar beim Zelten überfallen hatte. Er bedrohte sein Opfer mit einer Astsäge und vergewaltigte die junge Frau. Gerichtssprecher Bastian Sczech am Donnerstag nach der Verkündigung des Urteils. "Der Angeklagte ist mit hoher Brutalität vorgegangen, die Opfer sind schwer traumatisiert, sind schwer beeinträchtigt durch die Tat. Sie haben Todesängste ausstehen müssen bei der Tat. Der Angeklagte ist mit äußerster Rücksichtslosigkeit aufgetreten, ungeschützter Geschlechtsverkehr mit allen Risiken, die da mit einhergehen können und, ganz wichtig, er hat hier im Prozess am ersten Tag, am ersten Verhandlungstag die Geschädigte ganz schlimm beschimpft als Prostituierte und damit, wenn sie so wollen, nach ihr mit Füßen getreten." Der Verurteilte 31-jährige Ghanaer habe das Urteil gefasst aufgenommen, sagte sein Anwalt Martin Mörsdorf. "Er hat sich das in aller Ruhe angehört und hat mir nachher eben ans Herz gelegt, er möchte gerne eine Revision haben." Der Strafrahmen lag bei 5 bis 15 Jahren. Der Angeklagte hat die Tat bis zum Schluss bestritten.