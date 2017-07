Emma Sulkowicz und Paul Nungeßer - Chronik einer mutmaßlichen Vergewaltigung

Im Sommer vor fünf Jahren schlafen die Studenten Emma Sulkowicz und Paul Nungeßer miteinander. Später schleppt Emma ihre Matratze in einer Art Performance über den Campus. Sie sei darauf vergewaltigt worden. Emma wird berühmt, Paul zum Sextäter. Die Uni sagt nun: Paul ist nicht schuldig. Chronik einer mutmaßlichen Vergewaltigung: Im August 2012 treffen sich Emma und und Paul auf einer Party, beide studieren an der Columbia-Universität in New York. Zwei Mal hätten er und Emma damals schon miteinander geschlafen, erzählt Paul Jahre später in einem Interview. An diesem Abend tun sie es wieder - im Wohnheim ihrer Studentenverbindung auf Emmas Matratze. Laut Emma habe Paul sie in besagter Nacht anal vergewaltigt, sei gewalttätig geworden, sie habe vor Schmerz geschrien. Paul schildert den Akt als einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Im April 2013 meldet Emma den Vorfall bei der Uni. In Amerika ist es bei Uni-Vorfällen üblich, manchmal nicht direkt zur Polizei zu gehen. Eine Uni-Kommission beschäftigt sich dann mit dem Fall und berät über mögliche Konsequenzen. November 2013: Nach intensiven Ermittlungen wird Paul von der Uni freigesprochen. "Die Anwürfe sind abgewiesen", heißt es in einer Erklärung. Im Frühjahr 2014 erstattet Emma dann Anzeige bei der Polizei - zieht diese später aber wieder zurück, weil ihr das Verfahren zu lange dauert. Von September 2014 bis Mai 2015 protestiert die junge Amerikanerin mit ihrer Matratzen-Performance am Campus. Sie will die Matratze, auf der sie mutmaßlich missbraucht wurde, so lange tragen, bis Paul der Uni verwiesen wird. Im Frühling 2015 reicht wiederum Paul Nungeßer Klage bei der Uni ein. Er fordert Wiedergutmachung, will gerichtlich feststellen lassen, dass das Verhalten seitens der Uni Rufmord, unfair und diskriminierend war. Sommer 2017: Paul erreicht eine Einigung mit der Universität. Er sei nicht schuldig, steht im Statement der Columbia. Emma war zu keinem Statement bereit.