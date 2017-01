15-Jährige soll siebenjähriges Mädchen getötet haben - und schweigt

Eine 15-jährige Jugendliche im englischen York wird beschuldigt, ein siebenjähriges Mädchen ermordet zu haben. Die Verdächtige sei am Dienstag im Besitz einer Waffe festgenommen worden, teilte die Polizei in der nordöstlichen Stadt mit. Die Jugendliche wurde dem Richter vorgeführt. Dem "Independent" zufolge habe sie während der achtminütigen Anhörung geschwiegen. Sie bleibt nun in Gewahrsam, für Freitag ist eine weitere Anhörung angesetzt.

Das Motiv ist bisher unklar. Die 15-Jährige wird "des Mordes und des Besitzes einer Angriffswaffe" beschuldigt. Zu den Todesumständen des kleinen Mädchens machte die Polizei keine Angaben. Die Boulevardzeitung "The Sun" berichtete, Spaziergänger mit einem Hund hätten die kleine Katie am Montag mit schweren Verletzungen an der Kehle auf einem Spielplatz unweit ihres Zuhauses gefunden. Sie sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.



Bereits mehrere Morde durch Kinder in Großbritannien

Britischen Medien zufolge hatten Augenzeugen beschrieben, wie die Mutter des Kindes auf der Straße weinend und um Hilfe rufend auf die Knie gefallen sei. Nur zwei Wochen zuvor soll die siebenjährige Trauzeugin bei der Hochzeit ihrer Mutter gewesen sein. Die Familie lebte unweit des Tatortes. Der Spielplatz soll bei Kindern und auch Hundebesitzern beliebt sein. Premierministerin Theresa May sprach der Familie des getöteten Kindes bei einer Frage-Antwort-Stunde im Parlament ihr Beileid aus.



Großbritannien erlebte bereits mehrere schockierende Morde durch Kinder. In besonders schlimmer Erinnerung ist der Fall des zwei Jahre alten James Bulger, der 1993 in Liverpool durch zwei Zehnjährige ermordet wurde.