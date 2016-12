Bei einer Schießerei in einer Moschee in der Züricher Innenstadt sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Ein Unbekannter sei in das Gebäude gestürmt und habe das Feuer auf die betenden Menschen eröffnet, erklärte die Stadtpolizei. Nähere Angaben zum Motiv oder dem Hintergrund gab es zunächst nicht. Der Tatort befindet sich in der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt die Bahnhofstraße - eine der Haupteinkaufstraßen in der Schweizer Finanzmetropole. Polizeisprecher Marco Bisa am Montagabend in Zürich: "Da kann ich sagen, dass keine Gefahr besteht. Man hat bis jetzt eine Großfahndung eingeleitet. Aber zurzeit kann ich dazu nichts Weiteres sagen." Augenzeugen beschrieben den Angreifer nach Darstellung der Polizei als etwa 30-jährigen, dunkel gekleideten Mann. Er floh nach den Schüssen aus der Moschee. In der Umgebung des Gebäudes fanden die Ermittler eine Leiche. Ob es einen Zusammenhang mit dem Schusswechsel in der Moschee gibt, ließen die Ermittler zunächst noch offen.