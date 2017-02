Vater gegen Sohn - Knüppel gegen Samuraischwert

Düren - Ein Streit zwischen Vater und Sohn im nordrhein-westfälischen Düren ist eskaliert und hat nach dem Einsatz von Knüppel und Samuraischwert ein blutiges Ende genommen. Wie die Polizei mitteilte, war es am Abend in einer Wohnung in Düren zu der brutalen Auseinandersetzung gekommen.