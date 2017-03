Strom fällt in mehr als 2000 Hamburger Haushalten aus

Hamburg - Ein Stromausfall hat drei Hamburger Stadtteile am Abend lahmgelegt. In Borgfelde, Hohenfelde und St. Georg waren 2025 Haushalte und 137 Gewerbebetriebe für rund anderthalb Stunden betroffen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Während des Stromausfalles kam es zu einem Unfall in Hamburg-Hohenfelde. Ob die Ampel an der Kreuzung infolge der Störung nicht funktionierte, untersucht die Polizei noch. Bei dem Unfall waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.