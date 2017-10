Hurrikan «Nate» erreicht US-Golfküste

Hurrikan «Nate» ist an der Golfküste der USA ein zweites Mal auf Land getroffen. Er sei in der Nacht als Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 nahe dem Küstenort Biloxi (Mississippi) östlich von New Orleans vorbeigezogen, teilte das Nationale Wetteramt bei Twitter mit.

Die Windgeschwindigkeiten hätten bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreicht. Am Samstagabend hatte «Nate» südöstlich von New Orleans nahe der Mississippi-Mündung erstmals US-Festland erreicht.

Nach dem zweiten Auftreffen auf Land bewegte sich der Hurrikan mit einer Geschwindigkeit von 31 Kilometern pro Stunde in nördliche Richtung, wie das Büro der Wetterbehörde in Jackson (US-Bundesstaat Mississippi) weiter mitteilte. Zeitweise befand sich das Auge des Hurrikans über der Kessler-Militärbasis, auf der die Flugzeuge des Hurrikan-Zentrums stationiert sind, wie das in Miami ansässige Zentrum mitteilte.

In US-Medien war von Überflutungen in Biloxi die Rede. Die zahlreichen Kasinos dort hatten bereits am Nachmittag geschlossen. Das Wasser habe an einigen Türen halbhoch gestanden, meldete das Nachrichtenportal «AL.com». Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Das Hurrikan-Zentrum hatte zuvor Hurrikan- und Sturmflutwarnungen vom südöstlichen Louisiana bis zur Grenze Alabamas zu Florida ausgegeben. Auch die 2005 vom Hurrikan «Katrina» schwer getroffene Jazz-Metropole New Orleans hatte sich auf «Nate» vorbereitet.