Super-Taifun «Meranti» wütet über Süden Taiwans

Taipeh - Mit Windböen von mehr als 300 Stundenkilometern und starken Regenfällen hat der Taifun «Meranti» im Süden Taiwans das öffentliche Leben lahmgelegt. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Morgen soll der Sturm auf die südostchinesische Küste treffen. In Taiwan fiel in mindestens 867 000 Haushalten der Strom aus, als der Sturm der höchsten Kategorie knapp an der Südspitze der asiatischen Inselrepublik entlangzog. Mindestens elf Menschen wurden verletzt, ein Mann wird vermisst. Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 370 Stundenkilometern.