Syriens Regierung stoppt Evakuierung Aleppos

Aleppo - Syriens Regierung hat die Evakuierung der Rebellengebiete im Osten Aleppos wieder gestoppt. Das Regime in Damaskus und die Opposition gaben sich dafür gegenseitig die Schuld. Russland als enger Verbündeter Syriens erklärte den Transport von Kämpfern und deren Familien für beendet. US-Präsident Barack Obama prangerte das Vorgehen der Regierung von Präsident Assad und seiner Verbündeten Russland und Iran in Syrien scharf an. Blut klebe an ihren Händen, sagte er auf einer Pressekonferenz in Washington.