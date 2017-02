Tausende Mexikaner fordern Respekt von US-Präsident Trump

Mexiko-Stadt - Tausende Mexikaner haben landesweit gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump protestiert. In Mexiko-Stadt versammelten sich die meisten Menschen für eine Großkundgebung vor dem symbolträchtigen Unabhängigkeitsdenkmal. «Wir wollen Brücken, keine Mauern», riefen viele der in weiß gekleideten Demonstranten. Zu den Protestzügen in rund 20 Städten hatten mehrere Organisationen aufgerufen. Die Demonstranten forderten Respekt von der US-Regierung. Trump hatte die Mexikaner während des US-Wahlkampfs als Drogenhändler und Vergewaltiger diffamiert.