Technologiemesse CeBIT startet in Hannover

Hannover - Die Technologiemesse CeBIT öffnet heute für Besucher. Die IT-Leistungsschau will einen besonderen Schwerpunkt darauf legen, den digitalen Wandel mit konkreten Beispielen anfassbar und erlebbar zu machen. Die einstige Publikumsmesse wurde zuletzt auf Fachbesucher ausgerichtet. Zu der fünftägigen Veranstaltung mit über 3000 Ausstellern aus 70 Ländern werden rund 200 000 Gäste erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht am Morgen nach der offiziellen Eröffnung am Vorabend den traditionellen Messerundgang. Aus dem diesjährigen Partnerland Japan kommt Ministerpräsident Shinzo Abe.