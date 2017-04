Tennis-Star Scharapowa siegt bei Comeback nach Dopingsperre

Stuttgart - Nach ihrer 15-monatigen Dopingsperre ist Maria Scharapowa mit einem Sieg auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Die 30-Jährige gewann beim WTA-Turnier in Stuttgart 7:5, 6:3 gegen die frühere US-Open-Finalistin Roberta Vinci aus Italien und zog damit ins Achtelfinale ein. Am ersten Tag nach Ablauf ihrer Sperre wurde die Russin mit höflichem Empfang von den rund 4400 Zuschauern empfangen. Bei den Australian Open 2016 war die frühere Nummer eins der Welt positiv auf Meldonium getestet worden. In Stuttgart bestreitet Scharapowa jetzt dank einer Wildcard ihr Comeback.