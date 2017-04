Tillerson zu Antrittsbesuch in Moskau

Moskau - In einer Zeit extremer Spannungen trifft US-Außenminister Rex Tillerson heute in Moskau mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammen. Bei der Unterredung steht der Syrienkrieg im Vordergrund. Es ist der erste Besuch eines Mitglieds der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump in Moskau. Absehbar wird auch Präsident Wladimir Putin den Amerikaner empfangen. Der von Russland unterstützte syrische Staatschef Baschar al-Assad hat mutmaßlich erneut Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Trump hat deshalb einen syrischen Militärflughafen bombardieren lassen.