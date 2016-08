Tod im Wasser: Mehrere Menschen sterben in deutschen Gewässern

Hamburg - Ausflüge ans Wasser bei hochsommerlicher Hitze haben mindestens sechs Menschen in Deutschland seit Freitag das Leben gekostet. Drei Badeopfer waren Senioren, zwei von ihnen starben in der Ostsee. Ein Baby ertrank im Neckar in Baden-Württemberg. Wie die Polizei in Heilbronn mitteilte, versuchte die 21 Jahre alte Mutter noch, ihr Kind zu retten, ging aber ebenfalls unter. Sie konnte nicht schwimmen. Zwei Männer zogen die junge Frau aus dem Wasser.