Tödliche Explosion auf Boot vor Bali: zwei Deutsche verletzt

Bei der Explosion eines Treibstofftanks auf einem Ausflugsboot vor der indonesischen Insel Bali ist eine zweite Touristin ums Leben gekommen, zwei Deutsche wurden verletzt.

ie Australiern habe ihre schweren Verletzungen nicht überlebt und sei im Krankenhaus gestorben, sagte Polizeichef Sugeng Sudarso. Bei dem Unglück war am Morgen eine weitere Frau umgekommen. Medien hatten berichtet, das Opfer stamme aus Deutschland, aber das konnte der Polizeichef zunächst nicht bestätigen.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, zwei deutsche Staatsangehörige seien verletzt worden. Ein Konsularteam sei vor Ort und stehe in Kontakt mit den zuständigen Stellen. Nach ersten Ermittlungen war der Treibstofftank des Bootes aus noch ungeklärter Ursache explodiert. Es war mit 35 Menschen an Bord, auf dem Weg zu einer Taucherinsel östlich von Bali. An Bord waren überwiegend Europäer.