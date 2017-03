Tote und Verletzte bei Explosion in Werkstatt für Feuerwerk in Mexiko

Tultepec - Bei einer Explosion in einer Werkstatt für Feuerwerk im Zentrum von Mexiko sind drei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der Ortschaft Tultepec nördlich von Mexiko-Stadt verletzt, wie die Regierung des Bundesstaates México mitteilte. Unter den Toten waren demnach zwei Kinder. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mindestens zwei der Opfer erlitten schwere Verbrennungen. Tultepec ist das Zentrum der mexikanischen Feuerwerk-Produktion. Heute begann dort die Nationale Messe für Pyrotechnik.