Toter Botschafter nach Moskau überführt

Moskau - Der ermordete russische Botschafter in der Türkei ist zurück in seine Heimat geflogen worden. Am Moskauer Flughafen Wnukowo empfingen am Abend der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu den Sonderflug aus Ankara. Soldaten salutierten am Sarg des toten Diplomaten. Zugleich entsandte Russland 18 Ermittler in die türkische Hauptstadt. Die Experten von Geheimdienst, Polizei und Außenministerium sollen gemeinsam mit türkischen Kollegen den Mord an dem Diplomaten untersuchen und nach den Drahtziehern fahnden.