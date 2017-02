Trump beginnt Kongress-Rede - Aufruf zu Optimismus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht seine mit Spannung erwartete erste Rede vor dem Kongress begonnen. Nach viel Kritik an den ersten Amtswochen will Trump seinen Anhängern einen optimistischen Ausblick auf kommende Herausforderungen bieten. Trump ruft laut Auszügen aus dem Redemanuskript zu Optimismus, Zusammenhalt und Hoffnung auf: «Die Zeit für Denken in kleinen Dimensionen ist vorbei», sagt er demnach. Die Zeit für banale Kämpfe sei vorüber. «Wir brauchen nur den Mut, die Träume zu teilen, die unsere Herzen füllen», sagte Trump.