Trump bei Gesundheitsreform am Rande einer schweren Blamage

Washington - US-Präsident Donald Trump steht mit dem von ihm unterstützten Gesetz zu einer neuen Gesundheitsversorgung am Rand einer schweren Niederlage. Trotz eintägiger Verzögerung ist es nach wie vor unklar, ob die Abstimmung über den Vorschlag der US-Republikaner für ein neues Gesundheitsgesetz stattfindet. Am Nachmittag hatte das Trump-Lager noch immer nicht die nötigen 216 Stimmen beisammen, weil zahlreiche Abgeordnete der republikanischen Mehrheitsfraktion nicht mitziehen. Trump will die Abstimmung aber trotz des ungewissen Ausgangs laufen lassen.