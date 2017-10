Trump besucht von Hurrikan verwüstetes Puerto Rico

San Juan - Fast zwei Wochen nach dem Durchzug von Hurrikan «Maria» besucht US-Präsident Donald Trump die verwüstete Karibikinsel Puerto Rico. Trump will sich in dem US-Außengebiet heute ein Bild von der Zerstörung und den Aufräumarbeiten machen. Zuletzt war Kritik laut geworden, dass die Hilfsmaßnahmen zu langsam anlaufen. Trump wies dies zurück und sagte, die Regierung tue alles, um den Menschen in Puerto Rico zu helfen. Noch immer sind die meisten Einwohner ohne Strom, viele haben kein fließendes Wasser.