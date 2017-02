Trump erwägt «brandneue Anordnung» für weiteres Einreiseverbot

Washington - Nach seiner Gerichtsniederlage prescht Trump jetzt wieder vor. Der US-Präsident zieht ein neues Dekret für ein Einreiseverbot in Betracht. Eine Möglichkeit sei, eine «brandneue» Anordnung auszustellen, sagte Trump gestern Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Florida. Die neue Anordnung könnte schon am Montag oder Dienstag unterzeichnet werden. Ein Berufungsgericht in San Francisco hatte vorher den Antrag der US-Regierung abgelehnt, Trumps Einreiseverbot wieder in Kraft zu setzen. Die US-Regierung hat nun die Möglichkeit, in dem Fall den Supreme Court anzurufen.