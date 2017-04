Trump muss Pläne für Mauerbau auf die lange Bank schieben

Washington - US-Präsident Donald Trump muss vorerst von einem seiner zentralen Wahlkampfversprechen abrücken: Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ist gegenwärtig offenbar nicht zu finanzieren. Ein Entwurf für ein Haushaltsgesetz, das die beiden Kammern des US-Kongresses bis Freitag passieren muss, enthält keine Mittel für das Projekt, für das Trump viel Beifall seiner Anhänger geerntet hatte. Entsprechende Informationen liegen der «Washington Post» vor. Trump will dennoch an den Plänen grundsätzlich festhalten. Sie werde gebaut, und sie werde gegen Drogen- und Menschenhandel helfen, schrieb er auf Twitter.