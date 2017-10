Trump sendet «wärmste Anteilnahme» an Las Vegas-Opfer

Las Vegas - US-Präsident Donald Trump hat den Opfern der Bluttat in Las Vegas sein Mitgefühl ausgesprochen. «Meine wärmste Anteilnahme und mein Mitgefühl an die Opfer der furchtbaren Schüsse in Las Vegas und ihre Angehörigen. Gott schütze Sie!», schrieb Trump auf Twitter. Auch die EU-Kommission sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Der Schütze hatte vom 32. Stockwerk eines Hotel aus auf Besucher eines Konzerts geschossen. Mindestens 50 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt.