Trump verschärft Kritik an Medien weiter

Melbourne - Nach vier von Problemen gekennzeichneten Wochen im Amt hat sich US-Präsident Donald Trump mit einer aggressiven Rede an seine Wählerschaft gewandt. Bei einer Kundgebung vor mehreren tausend Anhängern in Melbourne in Florida feuerte er erneut Breitseiten gegen die Medien ab. Zudem prangerte er im Wahlkampfstil die «Dummheit» von Washingtoner Politikern an, versprach einen «großartigen» neuen Krankenversicherungsplan und Millionen «schöner Jobs». Den Auftakt seiner Regierungszeit lobte der Republikaner als reibungslos.