Trump will Programm zum Schutz vor Hackingangrifen vorlegen

New York - Donald Trump will binnen 90 Tagen nach Amtsantritt ein Programm vorlegen, wie die USA künftig vor Hackingangriffen geschützt werden sollen. «Jeder hackt uns», sagte Trump in New York. «Russland, China, alle.» Trump übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten. Russland werde viel größeren Respekt für die USA haben, wenn er im Amt sei, sagte Trump. Das gelte auch für andere Länder.