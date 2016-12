Trump zu Tech-Bossen: «Ruft mich an»

New York - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Chefs amerikanischer Tech-Konzerne nach Spannungen im Wahlkampf ein offenes Ohr versprochen. «Ruft einfach meine Leute an, ruft mich an, das macht keinen Unterschied. Wir haben hier keine formale Befehlskette», sagte Trump der versammelten Runde. Zentrale Themen des Gesprächs sollen die Schaffung neuer Jobs und das Wirtschaftswachstum gewesen sein. Trump ging mit den Internet-Bossen damit deutlich behutsamer um als zum Beispiel mit den Chefs großer Fernsehsender, die er bei einem ähnlichen Treffen kurz nach der Wahl scharf kritisiert hatte.