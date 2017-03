Trumps Rede vor dem Kongress: versöhnlicher Ton

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor dem Kongress einen deutlich versöhnlicheren Ton angeschlagen. Er rief Republikaner und Demokraten dazu auf, zusammenzuarbeiten. Trump versprach eine historische Steuerreform. Der Präsident machte sich erneut für eine strikte Einwanderungspolitik stark. Das umstrittene Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern verteidigte er. Trump bekannte sich in der Rede in deutlicher Form zur Nato und machte sich dafür stark, im Kampf gegen die Terrormiliz IS mit arabischen Partnern zusammenzuarbeiten.