Türkische Abstimmung in Deutschland endet

Berlin - Eine Woche vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei endet heute Abend die Abstimmung der in Deutschland registrierten türkischen Wähler. Sie können bereits seit zwei Wochen über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem abstimmen. Es gibt 13 Wahllokale. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Nach dem Ende der Abstimmung werden die Wahlurnen versiegelt in die Türkei gebracht und dort geöffnet. In Deutschland sind mehr als 1,4 Millionen türkische Wähler registriert. Bisher hatten 39,3 Prozent von ihnen ihre Stimme abgegeben.