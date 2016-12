Ankara (dpa) - Der ermordete russische Botschafter in der Türkei ist von einem einheimischen Polizisten erschossen worden. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte in Ankara, bei dem Attentäter habe es sich um einen 22-jährigen Polizisten gehandelt, der seit zweieinhalb Jahren in der Hauptstadt eingesetzt gewesen sei.