Türkischstämmige Abgeordnete gegen Verfassungsreform

Berlin - Vor der Volksabstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei haben türkischstämmige Bundestagsabgeordnete zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. «Nehmt eurer Familie und euren Freunden in der Türkei nicht die Freiheit, die Ihr hier genießt», sagte Grünen-Chef Cem Özdemir, wie die «Bild am Sonntag» berichtet. «Wir müssen die demokratischen Werte verteidigen und unsere Stimme für die Meinungsfreiheit erheben», wird Cansel Kiziltepe von der SPD zitiert.