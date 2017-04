TV-Kultserie «Roseanne» soll neu aufgelegt werden

Los Angeles - Die US-Sitcom «Roseanne», die ab 1988 fast zehn Jahre lang zu den erfolgreichsten Comedy-Serien zählte, soll neu aufgelegt werden. Wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten, sollen von der Originalbesetzung bereits Roseanne Barr, John Goodman und Sara Gilbert an Bord sein. Die geplante achtteilige Serie werde derzeit mehreren Sendern angeboten, heißt es. Barr spielte in «Roseanne» an der Seite von Goodman die übergewichtige Mutter einer Großfamilie.