Twitter führt «Entdecken»-Knopf für aktuelle Trends ein

Berlin - Twitter will seinen Nutzern mit einer neuen Funktion zu einem besseren Überblick bei aktuellen Themen verhelfen. Unter dem neuen «Entdecken»-Tab, der nun in der Menü-Leiste zwischen «Startseite» und «Mitteilungen» der offiziellen Twitter-App auftaucht, werden in Deutschland Schlagwörter - die sogenannten Hashtags - zu derzeitigen Trends angezeigt. Am Morgen waren es zum Beispiel «#ibes» für das RTL-Dschungelcamp oder «#Schulz» für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.