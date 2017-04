Udo Lindenberg, Beginner und Andrea Berg gewinnen Echo

Berlin - Sänger Udo Lindenberg, das Hip-Hop-Trio Beginner und Schlagerstar Andrea Berg sind die ersten Gewinner bei der diesjährigen Echo-Verleihung. Lindenberg bekam am Abend in Berlin ganze 25 Jahre nach seinem ersten Echo den Preis in der Kategorie Künstler Pop national. «Eine gigantische Ehre», sagte der Panikrocker. Den Preis in der Kategorie «Hip Hop/Urban national» räumte das Hamburger Trio Beginner ab. Mit vier Nominierungen waren die Rapper die Favoriten des Abends. Andrea Berg bekam den Echo in der Kategorie Schlager.