Über 30 Verletzte nach Gasexplosion bei Liverpool

London - Mindestens 32 Menschen sind am Abend beim Einsturz mehrerer Gebäude nach einer vermuteten Gasexplosion in Wirral bei Liverpool verletzt worden. Zwei der Opfer hatten nach britischen Medienberichten schwere Verletzungen erlitten. Feuerwehrleute durchsuchten noch an Morgen die Trümmer nach weiteren Opfern. Polizei und Rettungsdienste wiesen mehrfach darauf hin, dass es sich vermutlich um eine Gasexplosion gehandelt habe, nachdem Anwohner zunächst eine Bombe oder einen Anschlag befürchtet hatten.