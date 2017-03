Umfrage: Deutsche wollen eine andere EU

Berlin - Die Europäische Union sollte aus Sicht der Deutschen nicht so weitermachen wie bisher. Über den Reformweg gibt es aber keine Einigkeit. Das geht aus einer YouGov-Umfrage hervor, in der es um die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strategien zur Zukunft der EU ging. Die Strategie «Weiter so» fand dabei die wenigsten Unterstützer: Nur 7 Prozent fanden diese Möglichkeit gut. Die relativ größte Zustimmung erhielt der Vorschlag einer umfassenden Erweiterung der Zusammenarbeit in allen ‎Politikbereichen.