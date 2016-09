Umfrage sieht CDU und AfD in Mecklenburg-Vorpommern gleich auf

Berlin - Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liefern sich CDU und AfD nach einer neuen Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Die SPD dürfte trotz deutlicher Verluste klar stärkste Partei bleiben, wie das ZDF in einem «Politbarometer Extra» berichtete. In der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen kommt die CDU unverändert zur Vorwoche auf 22 Prozent, während die AfD um einen Punkt auf 22 Prozent zulegt. Die SPD verharrt bei 28 Prozent, unverändert bleiben auch die Werte der Linken mit 13 Prozent und der Grünen mit 6 Prozent.