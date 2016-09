UN: Kampf gegen IS in Libyen macht Fortschritte

New York - Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Libyen kommt nach Einschätzung der Vereinten Nationen rasch voran. Die libyschen Truppen hätten «beeindruckende Fortschritte» gemacht, sagte Martin Kobler, der deutsche UN-Sonderbeauftragte für Libyen vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sehr bald werde der IS kein Territorium in Libyen mehr halten. Besorgt zeigte sich Kobler allerdings angesichts der Kämpfe um mehrere Ölterminals an der libyschen Mittelmeerküste.