UN-Sicherheitsrat berät über Luftangriff in Syrien

New York - Wegen eines vermutlich irrtümlichen Luftangriffs der von den USA geführten Koalition auf Regierungstruppen in Syrien hat der UN-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Vor der geschlossenen Sitzung in New York verlangte Russland eine Erklärung der USA über den Angriff im Osten Sryiens, bei dem möglicherweise aus Versehen ein Stützpunkt der syrischen Armee getroffen worden war. Dabei starben mindestens 60 Soldaten, weitere 100 wurden verletzt. Nach US-Angaben wurde der Angriff sofort abgebrochen, als russische Vertreter darauf aufmerksam machten, dass es sich möglicherweise um syrische Truppen handele.