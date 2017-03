Union Berlin auf Erstligakurs - Düsseldorf siegt

Düsseldorf - Der 1. FC Union Berlin nimmt den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter fest ins Visier. Zum Auftakt des 23. Spieltags in der 2. Liga bezwang das Team von Trainer Jens Keller die Würzburger Kickers mit 2:0 und kletterte vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Fortuna Düsseldorf besiegte durch einen Foulelfmeter von Ihlas Bebou in der Nachspielzeit den VfL Bochum mit 2:1. Dynamo Dresden trennte sich 3:3 vom 1. FC Kaiserslautern.