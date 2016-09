Unions-Politiker warnen vor Linksbündnis im Bund

Berlin - Angesichts einer möglichen rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin haben führende Unionspolitiker vor einem Linksbündnis im Bund gewarnt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Abend in der «Berliner Runde» im ZDF: «Es geht darum, Rot und Grün zum Schwur zu verpflichten, dass sie kein Linksbündnis eingehen.» Sein CDU-Kollege Peter Tauber betonte: «Es gilt, eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern.» Die Union werde 2017 dafür kämpfen, dass ohne CDU/CSU keine Regierung gebildet werden könne.