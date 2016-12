US-Aktienmärkte moderat im Plus

New York - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Auftakt der letzten Handelswoche vor Weihnachten moderat im Plus behauptet. Der Dow Jones Industrial beendete den über weite Strecken wenig inspirierten Handel 0,20 Prozent höher bei 19 883,06 Punkten. Der Euro gab am Montag in einem überwiegend impulslosen Handel etwas nach. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0395 US-Dollar.