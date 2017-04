US-Außenminister will bei UN über Nordkorea beraten

New York - US-Außenminister Rex Tillerson will diesen Monat mit seinen Amtskollegen bei den Vereinten Nationen über das umstrittene Atomwaffenprogramm Nordkoreas beraten. Das Treffen soll Ende April stattfinden, sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, in New York. Die USA wollten so viele Außenminister wie möglich zur Teilnahme bewegen, sagte Haley. Die Sitzung werde aber auch vom Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping abhängen. Trump hofft, dass China den Druck auf seinen Nachbarn erhöhen kann.